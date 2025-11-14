Розкрадання в енергетиці: директор НАБУ шокував сумою, яка пройшла через офіс фігурантів

Директор НАБУ Семен Кривонос / © Держінспекція архітектури та містобудування

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив шокувальні деталі щодо справи про розкрадання в енергетиці (операція «Мідас»). Детективи встановили, що через офіс фігурантів схеми пройшло близько 100 млн дол., хоча ця сума може бути значно більшою.

Про це повідомляє «Українська правда».

«Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом», — сказав директор НАБУ.

Він зазначив, що наступною фазою розслідування після негласних слідчих дій, затримань та обрання запобіжних заходів стане поглиблений фінансовий аналіз.

Кривонос уточнив, що «у процесі фінансового розслідування й аналізу тих вилучених документів — а ми вилучили цікаві документи — ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках — за кордоном, у якихось юрисдикціях».

Також він наголосив, що попереду «дуже кропітка слідча робота», під час якої НАБУ співпрацюватиме з українськими держорганами, зокрема зі Службою держмоніторингу, а також із закордонними юрисдикціями, щоб відстежити фінансові потоки.

«Тепер (нам — ред.) потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон, вони (фігуранти справи — ред.) часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту — це також ускладнить дуже сильно всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення «джитів» (JIT — скорочення від англійського Joint Investigation Team — ред.) так званих, тобто спільних слідчих груп, які демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність», — розповів Кривонос.

Що відомо про корупцію в енергетиці

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ разом із САП викрило масштабну корупційну схему в «Енергоатомі» в межах операції «Мідас». За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало «відкати» в розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали «Шлагбаум».

За даними проєкту «Схеми», підозри у справі отримали бізнесмен Тимур Міндіч (у записах НАБУ фігурує як «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»), Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна. Затримано п’ятьох фігурантів. Міндіч і Цукерман встигли виїхати за кордон.

Суд обрав запобіжні заходи Басову, Миронюку, Фурсенку, Устименко та Зоріній. За останніх двох уже внесені застави.

Через корупційний скандал міністра юстиції (ексміністра енергетики) Германа Галущенка відсторонили від посади.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти Міндіча та Цукермана.