Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ: Лієв прокоментував обвинувачення

Працівники Служби безпеки 27 січня оголосили підозру п’ятьом особам, які намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ. Серед підозрюваних – колишній та чинний керівники департаменту Міноборони, менеджери компанії "Львівський арсенал" і представник іноземної фірми.

Йдеться, зокрема, про Олександра Лієва, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Нахкура і керівника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.

Олександр Лієв прокоментував підозру на своїй сторінці у Facebook.

Він, зокрема сказав, що двічі пройшов "поліграф" і його покази "були підтверджені".

"7 жовтня 2022 року відповідно до протоколу засідання робочою групи з розгляду комерційних пропозицій було вирішено укласти контракт з "Львівським Арсеналом" на відкладальних умовах – тобто коли буде ліцензія, підписуємо додаткові угоди та беремо фінансові зобовʼязання. Військовий аташе України що перебуває в крані виробника підтвердив спроможність постачальника і навіть "доброчесність". Письмово. Це є в справі. Контракт підписував я, і мав на те всі підстави. Ні, не тому що я, за словами окремих невігласів був "заступником міністра". Я ніколи не обіймав цю посаду. А на підставі того, що був керівником відповідного структурного підрозділу МО і уповноваженою особою. 2 листопада 2022 було отримано експортну ліцензію в Словацькій Республіці, як було заявлено постачальником і зафіксовано у контракті – це країна-експортер, тобто Україна саме зі Словаччини повинна отримати товар. Така ліцензія була для нас підтвердженням надійності контракту. Тому 10 листопада 2022 було підписано додаткову угоду на постачання товару та визначено строк поставки першої партії 20.12.2022 та всіх 4-ох партій до 20.02.2023. Лише тоді були взяті фінансові зобовʼязання, які зареєстрували у Держказначействі, де теж були додатково перевірені всі документи. 17 листопада 2022 року здійснено попередню оплату за Контрактом у розмірі 1 340 465 596,00 грн. Проте, товар не був поставлений у зазначений строк…", - написав Лієв.

А після виникнення простроченої дебетової заборгованості була організована невідкладна претензійно-позовна робота, порушено кримінальну справу відносно "Львівський Арсенал" і більша частина коштів, що були внесені у якості передплати, були заарештовані на їхньому рахунку. Наразі продовжуються відповідні слідчі дії, додав він.

Як зазначив Олександр Лієв, Міноборони виграло суд на понад 1,5 мільярда гривень у справі ТОВ "Львівський арсенал".

Судовий процес у справі завершився 24 січня 2024 року.

Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ "Львівський арсенал" на користь Міноборони 1 340 465 698 гривень попередньої оплати, 90 683 623,06 гривень пені та 96 734 638 гривень штрафу за непостачання оплачених мін.

Рішення набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

"Звинувачення відкидаю. Підозру вважаю безглуздою. Сьогодні мав відбути у відрядження до Словаччини з метою огляду машин розмінування , які мають бути доставлені до України в лютому місяці цього року. До України планував повернутися до 5 лютого щоб особисто взяти участь у нараді , яку планує провести мінекономіки з операторами гуманітарного розмінування. Тому ні про яку втечу з моєї країни не може йти мова, тим більше що я неодноразово виїжджав за кордон останній рік і завжди повертався. Я справно відвідував всі допити мене, як свідка. Моя сімʼя пережила без претензій сім обшуків моєї оселі. Це затримання вважаю прикрим непорозумінням. Почуваюся впевненим в своїх законних діях", - написано дружиною зі слів Олександра.

Справа про розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь “Львівський арсенал”. Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

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Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

Завдяки вжитим СБУ заходам викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України.

П’яти фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.

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