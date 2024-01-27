Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів: оголошено підозру чиновникам Міноборони та “Львівського арсеналу” (фото)

Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів.

У суботу, 27 січня, працівники СБУ оголосили підозру п’ятьом особам, які намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ. Серед підозрюваних - колишній та чинний керівники департаменту Міноборони, менеджери компанії "Львівський арсенал" і представник іноземної фірми.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь “Львівський арсенал”. Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

Завдяки вжитим СБУ заходам викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України.

П’яти фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, йдеться, зокрема, про Олександра Лієва, який був керівником Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Нахкура і керівника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва.

СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.

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