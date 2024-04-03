Розкрадання 95 млн грн “Укрзалізниці”: що відомо про учасників схеми, яким оголосили підозру

Детективи НАБУ повідомили про підозру 7 учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів “Укрзалізниці” під час закупівлі трансформаторів.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Усіх їх підозрюють за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). У повідомленні САП вказали посади, які займали підозрювані на час скоєння злочину:

керівник організованої групи, радник Офісу президента України, а в подальшому – співробітник Служби безпеки України підозрюється за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

два учасники організованої групи — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

перший заступник директора філії “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” — за ч. 5 ст. 191 КК України;

заступник директора з економічної та інформаційної безпеки АТ “Укрзалізниця” — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

посередник, який діяв від імені компанії-постачальника — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

співробітник Служби безпеки України — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ “Укрзалізниця”. У червні-грудні 2022 року керівник організованої групи через підконтрольних службових осіб АТ “Укрзалізниця” забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Під час розслідування зʼясовано, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Крім того, як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами співучасниками використано лист Служби безпеки України “Щодо загроз державній безпеці”, натомість зв’язки як компанії, яка "виграла" тендер, так і її контролера з РФ навмисно проігноровано.

Встановлено, що трансформатори закуповувались через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з країни-агресорки, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.

Як наслідок, “Укрзалізниця” зазнала збитків на суму майже 95 млн грн, якими заволоділи учасники злочинної групи.

Наразі затримано чотирьох осіб - керівника організованої групи та трьох інших учасників схеми. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше ТСН.ua з власних джерел стало відомо, що керівником організованої групи був колишній радник Офісу президента і посадовець СБУ Артем Шило. ТСН.ua зібрав все, що відомо про фігуранта і скандальну історію.

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