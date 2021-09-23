Розкрив сейф і забрав майже три мільйони: в Одесі затримали іноземця, який обікрав киянина (фото)

Розкрив сейф і забрав майже три мільйони: в Одесі затримали іноземця, який обікрав киянина (фото)

Чоловікові загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

В аеропорту Одеси правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав у киянина понад 100 тисяч доларів.

Про це повідомили в Нацполіції Києва.

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Як стало відомо, злочин стався на вулиці Михайла Бойчука в Києві. Там 46-літній чоловік розкрив сейф свого приятеля і вкрав з нього майже три мільйони гривень, після чого намагався втекти з України.

"Встановлено, що один із іноземних товаришів потерпілого, який перебував в Україні, мав доступ до оселі. Скориставшись відсутністю господарів, зловмисник зайшов до квартири та, пошкодивши інструментами сейф, викрав звідти гроші. У результаті оперативно-розшукових заходів оперативні працівники встановили місцезнаходження підозрюваного. Його виявили в аеропорту міста Одеса, коли той намагався покинути Україну", — розповіли в Нацполіції Києва.

За фактом події копи відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 ("Крадіжка") КК України. Чоловікові загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що під Одесою школяр підпалив храм, щоб помститися однокласнику.

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