Розкриття секретних даних: Федієнко відповів на звинувачення у наведенні удару по Тернополю

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко / © Facebook-сторінка Олексадра Федієнка

Український інформаційний простір сколихнув скандал навколо народного депутата Олександра Федієнка, члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Журналістка ТСН Юлія Кирієнко звинуватила його в тому, що він опублікував відео з виставки виробників РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби), яке містило чутливу інформацію про місце виробництва українських військових засобів у Тернополі.

Про це Юлія Кирієнко написала у своєму Telegram-каналі.

Звинувачення у розкритті чутливої інформації

Журналістка наголосила, що відео, яке зняв та опублікував народний обранець, демонструвало місто Тернопіль і підприємство, де виготовляють українські засоби РЕБ. На кадрах також, ймовірно, було видно дату знімання (орієнтовно жовтень). Хоча сам депутат згодом видалив відео зі свого YouTube-каналу, журналістка вважає, що ця інформація могла бути використана ворогом для наведення ракетного удару по Тернополю.

«Відео видалене власником з його ютуб-каналу. Через багато тижнів існування там. Після удару по Тернополю», — зауважила журналістка.

Вона додала, що всі українці повинні ретельно ставитися до поширюваної інформації.

«І що головне, я дуже сподіваюся, що відповідні органи займуться автором відео. Бо одна справа, коли це пересічний громадянин. Інша — коли член комітету з нацбезпеки, який цю безпеку підриває своїми діями», — заявила Юлія Кирієнко.

Журналістка підкреслила, що на відео не лише було названо підприємство, а й показано технічні характеристики виробів, чого ніколи не допускають під час роботи на таких чутливих зніманнях.

Відповідь нардепа

Народний депутат Олександр Федієнко від фракції «Слуга Народу» прокоментував скандал в ефірі «Київ24». Він заперечив звинувачення у розкритті секретної інформації.

За його словами, відео, яке обговорюється, було знято «десь у середині літа» в Києві, а не в жовтні і не в Тернополі. Депутат також стверджує, що виставка була звичайною і на ній не демонструвалося нічого секретного, а сам нардеп прийшов туди, як звичайний відвідувач.

«Я мав дозвіл на зйомку і нічого таємного не публікував… Коли я знімаю такі сюжети, я завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю. Це була виставка, там нічого таємного, закритого чи ще чогось я точно не оприлюднював і не казав», — заявив Олександр Федієнко.

Нардеп додав, що виступає за те, щоб усі публічні тендери, пов’язані з оборонною сферою, відбувалися у закритому режимі, однак наголосив, що опублікований ним сюжет не стосувався військових таємниць.

Нагадаємо, для атаки на багатоповерхівки в місті Тернополі російська терористична армія використала крилаті ракети Х-101.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що після російської атаки в Тернополі немає зв’язку з 25 людьми.

За інформацією від ДСНС, внаслідок атаки загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Кількість постраждалих зросла до 73, 15 з них — діти.