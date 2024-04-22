Розламалася і впала: фото і відео наслідків удару РФ по телевежі в Харкові

Росіяни поцілили по телевізійній вежі в Харкові.

Про це йдеться в ТСН.

Верхня її частина відламалась, і, наче у вповільненій зйомці, впала на землю. Ці кадри миттєво облетіли соцмережі.

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, окупанти завдали удару ракетою Х-59. Сталося це о пів на 5-ту вечора. У місті відразу почалися перебої із сигналом цифрового телебачення. Минулося без потерпілих, бо в момент влучання всі співробітники були в укритті.

Тим часом у Нацполіції опублікували фото наслідків атаки.

Фото з місця удару / Фото: Національна поліція України

Зауважимо, що окупанти вже били по телевежі навесні 2022 року, але тоді вона встояла.

Раніше експерт Ігор Романенко пояснив мету удару по телевежі у Харкові.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Російська ракета зламала телевежу в Харкові!