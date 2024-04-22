Розламалася і впала: фото і відео наслідків удару РФ по телевежі в Харкові

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, окупанти завдали удару ракетою Х-59.
Росіяни поцілили по телевізійній вежі в Харкові.
Про це йдеться в ТСН.
Верхня її частина відламалась, і, наче у вповільненій зйомці, впала на землю. Ці кадри миттєво облетіли соцмережі.
За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, окупанти завдали удару ракетою Х-59. Сталося це о пів на 5-ту вечора. У місті відразу почалися перебої із сигналом цифрового телебачення. Минулося без потерпілих, бо в момент влучання всі співробітники були в укритті.
Тим часом у Нацполіції опублікували фото наслідків атаки.
Зауважимо, що окупанти вже били по телевежі навесні 2022 року, але тоді вона встояла.
Раніше експерт Ігор Романенко пояснив мету удару по телевежі у Харкові.
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