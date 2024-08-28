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Розлетілася на шматки: ЗСУ показали потужну детонацію боєкомплекту російської БМП-2 (відео)

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Розлетілася на шматки: ЗСУ показали потужну детонацію боєкомплекту російської БМП-2 (відео)

Російська БМП-2 / Ілюстративне фото: Facebook 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша

У ворога просто не було шансів.

Українські бійці продовжують дошкуляти ворогові. Так, вони показали потужну детонацію боєкомплекту російської БМП-2 на Торецькому напрямку Донецької області.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали потужну детонацію боєкомплекту російської БМП-2

ЗСУ показали потужну детонацію боєкомплекту російської БМП-2

Бронемашина з російським десантом на борту напоролася на мінний шлагбаум і розлетілася на шматки.

Раніше ЗСУ показали, як HIMARS накриває скупчення російських окупантів на тренувальному полігоні двома ракетами M30A1 —  коригування та відео операторів батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади.

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