Розлетівся на друзки: українські артилеристи влучним пострілом знищили командний пункт окупантів

Російські окупанти втратили командний пункт внаслідок обстрілу української артилерії.
ЗСУ поцілили в окупантів з Карачаєво-Черкесії.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"Внаслідок артилерійського удару ЗС України було знищено командний пункт 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) (в/ч 01485, Зеленчукська) 49 загальновійськової армії Південного військового округу. Підтверджено втрати серед керівного складу бригади:
- командир бригади – поранений (легке поранення);
- начальник артилерії бригади – загинув;
- заступника командира бригади з озброєння – поранений (відірвало ногу)", - проінформував журналіст.
Нагадаємо, що у Луганській області між собою поконфліктували військовослужбовці РФ. Конфлікт закінчився стріляниною з пораненнями.
Читайте також:
- Не тільки пральні машини і собачі будки: окупанти тягнуть з України в Росію зброю "для особистих цілей"
- В РФ рота солдат на чолі з командиром відмовилася їхати до України - Цимбалюк
- Більшість без рук і ніг: до Калінінградської області з України звозять загиблих та поранених окупантів
- "Поранений солдат найімовірніше буде мертвим": в окупантів РФ проблеми з медиками на передовій