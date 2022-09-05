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Розлетівся на друзки: українські артилеристи влучним пострілом знищили командний пункт окупантів

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Розлетівся на друзки: українські артилеристи влучним пострілом знищили командний пункт окупантів

Російські окупанти втратили командний пункт внаслідок обстрілу української артилерії.

ЗСУ поцілили в окупантів з Карачаєво-Черкесії.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Внаслідок артилерійського удару ЗС України було знищено командний пункт 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) (в/ч 01485, Зеленчукська) 49 загальновійськової армії Південного військового округу. Підтверджено втрати серед керівного складу бригади:

  • командир бригади – поранений (легке поранення);
  • начальник артилерії бригади – загинув;
  • заступника командира бригади з озброєння – поранений (відірвало ногу)", - проінформував журналіст.

Нагадаємо, що у Луганській області між собою поконфліктували військовослужбовці РФ. Конфлікт закінчився стріляниною з пораненнями.

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