Розлучення через "Дію": коли українцям стане доступна нова послуга

Розлучення / © Freepik

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Наприкінці літа в Україні планується запуск нової послуги, яка дозволить подружнім парам розлучатися онлайн через мобільний застосунок «Дія». Наразі триває підготовка до бета-тестування сервісу.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Розлучення через «Дію» — як це працюватиме

За її словами, процес підготовки є технологічно та юридично складним і потребує узгодження дій із суміжними відомствами.

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«Наша команда готується запустити бета-тестування онлайн-розлучення наприкінці червня — на початку липня. Це доволі кропіткий процес, адже необхідно, окрім технічної реалізації, кропітка робота з Міністерством юстиції, з ДРАЦСами. Але процес йде, ми вже виходимо на фінішну пряму», — зазначила Валерія Коваль.

Заступниця міністра пояснила, що повноцінний запуск послуги зазвичай відбувається через один-два місяці після початку тестування, тому розробники орієнтуються саме на кінець літа.

Скористатися сервісом зможуть не всі. Послуга буде доступна виключно за умови взаємної згоди обох партнерів та лише для тих пар, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Оформлення заяви відбуватиметься безпосередньо у застосунку «Дія» за участю обох сторін.

Остаточне рішення про розірвання шлюбу ухвалюватиме орган державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Зазвичай цей процес триває до 30 днів. Точну дату розлучення користувачі зможуть побачити у застосунку одразу після того, як надішлють заяву.

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Окрім цього, розробники передбачили можливість скасувати запит: відкликати заяву про розлучення можна буде безпосередньо в «Дії» до моменту, поки ДРАЦС не ухвалить фінальне рішення.

Послуги в «Дії» — останні новини

Нагадаємо, в Україні вже найближчими місяцями з’явиться можливість розірвати шлюб через застосунок «Дія». Наразі сервіс перебуває на фінальному етапі розробки, а нормативну базу для його впровадження вже ухвалив уряд.

Раніше ми писали, у «Дії» оновили послугу подання заяв до Реєстру збитків для України у категорії А1.2 «Вимушене переміщення за межі України».

Також Міністерство цифрової трансформації запустить три нові сервіси на порталі «Дія»: спрощене бронювання працівників, автоматизація податкових знижок та мапа інтернет-провайдерів, які працюють під час блекаутів.

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