Розлучення під час війни: як розірвати шлюб, якщо чоловік на фронті чи за кордоном

Розлучення / © Freepik

В Україні розірвання шлюбу стало можливим навіть у найбільш складних випадках, коли один із подружжя перебуває на передовій, виїхав за кордон або взагалі ігнорує всі спроби зв’язку.

Про це розповів адвокат із розлучень Павло Осадчий для УНІАН.

Осадчий наголошує: якщо подружжя не може зібратися в РАЦСі або в сім’ї є неповнолітні діти, розлучення відбувається лише через суд. Водночас, навіть якщо один із подружжя категорично проти розірвання шлюбу, це не є непереборною перешкодою.

Суд у такому разі може лише надати короткий термін на примирення — від одного до шести місяців, але це лише тимчасово відтерміновує, а не скасовує розлучення. Жодні заперечення не здатні «вічно» утримувати подружжя у шлюбі проти волі однієї зі сторін.

Ключовим моментом для звернення до суду є територіальна підсудність. За загальним правилом, позов подається за місцем реєстрації проживання відповідача. Тобто, якщо ініціатор розлучення живе у Львові, а його партнер зареєстрований у Харкові, звертатися необхідно саме до Харківського суду.

Однак, існує важливий виняток. Якщо позивач проживає разом із неповнолітніми дітьми за місцем своєї реєстрації, він має право подати позов до суду за власним місцем проживання.

«Якщо батьки не можуть добровільно домовитися, з ким саме житимуть діти, це питання не вирішується автоматично під час розлучення, а виноситься в окрему справу — про визначення місця проживання дитини», — пояснює адвокат.

Найзручнішим способом оформити розлучення, особливо для тих, хто не може приїхати в Україну або служить на фронті, є звернення до адвоката. Фахівець готує та подає всі необхідні документи, а також контролює справу від початку до кінця, унеможливлюючи необхідність особистого відвідування судових засідань.

Скільки коштує розлучення та чи можна безкоштовно

Єдиної ціни на послуги з розірвання шлюбу немає: вартість може коливатися від студентських пропозицій за 500 грн до гонорарів досвідчених юристів у десятки тисяч гривень.

Фахівець застерігає від використання «заяв з Інтернету» через високий ризик помилок. Для швидкого та якісного результату краще звернутися до професіонала.

Нагадаємо, у Мінцифри повідомили, що запуск онлайн-розлучення в «Дії» відкладається щонайменше до першого кварталу 2026 року. Заступниця міністра Валерія Коваль також уточнила, що тоді ж має запрацювати функція сповіщень про запити до державних реєстрів — користувачі зможуть бачити, хто і з якою метою перевіряв їхні дані.

Онлайн-розлучення працюватиме за принципом цифрового одруження: за спільної згоди сторін, без неповнолітніх дітей, із місячним терміном очікування та без врегулювання майнових питань у межах послуги.