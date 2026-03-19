Розлучення в "Дії": у Мінцифри розповіли, коли запустять нову послугу

"Дія"

В Україні вже найближчими місяцями з’явиться можливість розірвати шлюб через застосунок «Дія». Наразі сервіс перебуває на фінальному етапі розробки, а нормативну базу для його впровадження вже ухвалив уряд.

Про це в інтерв’ю виданю «Телеграф» повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.

Хто та коли зможе розлучитися в «Дії»

За словами Зоряни Стецюк, послуга онлайн-розлучення буде доступна не для всіх. Скористатися цифровим сервісом зможе лише те подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей. В інших випадках процедура розірвання шлюбу, як і раніше, здійснюватиметься через суд або особисте звернення до органів ДРАЦС.

Як пояснила посадовиця, технічну частину проєкту планують завершити до кінця весни 2026 року. Одразу після цього розпочнеться етап бета-тестування, під час якого перші пари зможуть випробувати функціонал.

Чому одруження в «Дії» з’явилося раніше за розлучення?

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють таку черговість пріоритетністю та технічною складністю. Зоряна Стецюк зазначила, що Україна стала першою країною у світі, яка реалізувала повний цикл одруження онлайн — від подання заяви до відеоконференції з реєстратором.

«Є етап пропозиції, подання заяви парою та власне церемонія одруження, коли пара підключається через „Дію“ до відеоконференції, в віртуальній залі для одружень на закоханих чекає реєстратор, який онлайн реєструє шлюб, — замість фізичного підпису накладається електронний підпис на актовий запис прямо під час дзвінка. Свідоцтво про шлюб з’являється у „Дії“ та надходить поштою. Процес триває 20-30 хвилин», — розповіла заступниця міністра.

Наразі послуга онлайн-шлюбу має великий попит: через цифрові ДРАЦСи у Києві, Львові та Дніпрі вже одружилися понад 41 тисяча пар. Саме через численні запити користувачів міністерство розпочало роботу над аналогічним сервісом для розлучення.

