Розлучення в "Дії" відкладається: у Мінцифри пояснили причину і назвали нові терміни

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль / © thedigital.gov.ua

Розлучення в «Дії» відкладається. Запуск може відбутися в першому кварталі 2026 року, але не до 31 грудня, як очікувалося раніше.

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в інтерв’ю «РБК-Україна».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що невдовзі українці зможуть побачити, хто з якою метою перевіряє їх в реєстрах. Валерія Коваль розповіла, коли ця функція почне діяти.

«Це в процесі, ми запровадимо цю опцію в 2026 році. Що це таке? Це, по суті, аналог подібного функціоналу є в Естонії. Якщо ви хочете отримати якусь послугу, по вас здійснюється запит в реєстрі. Наприклад, треба підтвердження, що у вас є громадянство України. І оскільки цей запит відбувається через нашу систему „Трембіта“, то такі запити фіксуються: хто його зробив, в який час. В „Дії“ людині буде приходити про це сповіщення.

Тоді людина буде розуміти: так, я дійсно був в ЦНАПі, справді оформлював паспорт. І тому ось я бачу, що по мені був такий-то запит. Якщо людині приходить сповіщення, а вона не в курсі, що це, то це для неї буде приводом звернутися до держателя того чи іншого реєстру і запитати, чому здійснилися такі запити, і хто їх робив», — пояснила вона.

В тому, що по людині роблять запити, за словами Коваль, нічого поганого немає. «Цими даними володіє держава, і це нормально, що для певних процесів держави замість безкінечного ходіння по інстанціях, збирання папок документів і сидіння в чергах держава робить це за людину сама», — додала вона.

Коваль пояснила, що є види різної державної допомоги, є критерії її отримання. У Мінфіну є право моніторити, чи дійсно була б правильна видача цієї допомоги. Вони можуть вже після отримання коштів, — через пів року чи через рік, — здійснювати верифікацію. Наприклад, якщо критерієм є перебування в Україні, можуть перевірити, чи дійсно ви перебуваєте в країні зараз.

«Мінцифри не має адміністративних послуг. Ми їх реалізуємо спільно з нашими партнерами, тому тут багато факторів залежить і від них. Очікую, що в першому-другому кварталі 2026 року це вже стане можливим», — зазначила посадовиця.

Коваль також повідомила, що функція розлучення онлайн також стане доступною у 2026 році.

«Ймовірніше, що запуск буде в першому кварталі. Проте треба розуміти, що є багато різних програм, ініційованих Урядом і президентом як пріоритетні, і ми можемо залежно від цього також виносити щось на перший план. Іноді через брак часу щось відсувається в часі, але однозначно все це буде реалізовано», — сказала вона.

Заступниця міністра цифрової трансформації пояснила, як це відбуватиметься на практиці. Чи буде це за принципом, як і одруження онлайн.

«Так, через „Дію“ можна буде розлучитися, якщо немає неповнолітніх дітей і обоє осіб дають на це згоду. Тобто це буде майже як онлайн-одруження: один подає запит, інший схвалює. Будуть здійснюватися певні перевірки стосовно дітей, і тоді через місяць людей розлучають. Якщо є питання по майну, це вирішується окремо, воно не стосується реєстрації шлюбу. Поділ майна буде відбуватися так, як пара вже вирішить», — резюмувала Валерія Коваль.

