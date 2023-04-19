Розлучився 10 років тому: депутат- "слуга народу" відхрестився від жінки, яка облаяла копів у Києві

Стали відомі подробиці скандального спілкування жінки-водія з патрульними. Нагадаємо, в соціальні мережі потрапило відео, на якому жінка водій автомобіля Toyota лається з патрульними поліцейськими, які зупинили її за порушення правил дорожнього руху.

"У мене чоловік депутат, а ти під*рас, нормальні пацани у Бахмуті", - каже жіночка під час того, як у неї перевіряють документи та виписують штраф.

Вона додала що "донатить на армію" та "возить автомобілі на фронт", а ви, мовляв, стоїте тут без діла.

На відео помітно, що під час бесіди в салоні автомобіля перебував чоловік та двоє дітей. Тобто, панянка свідомо порушувала ПДР, ризикуючи їх життям та здоров’ям.

Що кажуть в патрульній поліції?

Як розповіли сайту ТСН.ua в патрульній поліції Києва, подія сталась вчора, 18 квітня, на Дніпровській набережній близько восьмої години вечора.

"Патрульні зупинили автомобіль Toyota за кермом якого була 44-річна жінка. Вона кермувала автомобілем розмовляючи по телефону та створюючи аварійну ситуацію на дорозі. Жінка почала лаятися та нецензурно висловлюватися до поліцейських. Свій поспіх та поведінку вона мотивувала тим, що у неї дві дитини в салоні авто. Також вона кричала, що у неї "чоловік депутат". Патрульні не відреагували на емоційні вислови керманички, провели розгляд справи та винесли постанову про порушення правил дорожнього руху. Жінка має заплатити штраф у розмірі 510 гривень", - розповіли нам в патрульній поліції Києва.

Там додають, що ознак наркотичного або алкогольного сп’яніння у жінки-водія не встановили. А стосовно «чоловіка депутата», то патрульні кажуть, що не перевіряли озвучену інформацію.

В соціальних мережах пишуть, що "чоловіком депутатом", виявився депутат обласної ради із Сумської області від "Слуги народу" Олександр Слюсар.

Сайт ТСН.ua звернуся до Сумської обласної ради, щоб дізнатися контактну інформацію депутата, але у відділі організаційного забезпечення облради нам повідомили, що не надають особистих номерів телефонів депутатів. Тож, поспілкуватися з Олександром Слюсаром нам не вдалося.

На своїй сторінці в соціальній мереж депутат підтвердив, що на скандальному відео справді його дружина, щоправда, колишня. Каже, що засуджує поведінку своєї екс-дружини, "з якою розлучився 10 років тому" і додає, що в салоні автівки був не він.

Нагадаємо, що у Києві агресивна водійка авто, яку зупинили через порушення правил дорожнього руху, накинулась з лайкою на поліцейських та звинуватила їх, що вони не на війні.

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