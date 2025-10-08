ТСН у соціальних мережах

Розлучитися тепер можна онлайн: інструкція

В Україні скоро можна буде розлучитися через «Дію».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Розлучення через Дію: алгоритм

Розлучення через Дію: алгоритм / © Credits

Послуга розлучення у застосунку «Дія» буде доступна від 2026 року.

Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, послуга розлучення в «Дії» буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

«Раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер цей процес стане простішим — без черг і без зайвих поїздок», — зазначає Свириденко.

Прем’єрка пояснила, що після подання заяви на розлучення «Дія» автоматично перевірить інформацію в реєстрах. Через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу теж можна отримати в застосунку.

Нардеп Олексій Гончаренко уточнює, що розлучитися онлайн зможуть ті, хто:

  • спільно вирішили розірвати шлюб;

  • не мають спільних дітей;

  • є громадянами України;

За його словами, послуга буде платною, як і стандартна реєстрація в РАЦСі.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть отримати декілька соцвиплат за одним запитом у «Дії».

