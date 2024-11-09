Розлютився, що розбудив: на Одещині чоловік зарізав свого товариша

В одному з населених пунктів Таїровської селищної громади чоловік вбив товариша.

Про це повідомили у Одеському районному управлінні поліції № 2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30-річний чоловік зі своєю 33-річною подругою прийшли до 39–річного знайомого, де вживали алкогольні напої. Після опівночі господар пішов відпочивати, а гості продовжили посиденьки на кухні.

"Коли жінка на нетривалий час відлучилась з квартири у власних справах, чоловік, прихопивши із собою випивку, закуску, столові прилади, попрямував до спальної кімнати господаря, щоб продовжити з ним застілля та розбудив його. Обурений цим чоловік став лаятися на гостя, а той схопив ножа і вдарив ним господаря у спину. Після скоєного зловмисник зателефонував на спецлінію "102" та повідомив про вбивство", - розповіли у поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у справі завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив власну дружину.

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