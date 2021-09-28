Розмалював авто погрозами: на Закарпатті 25-річний хуліган через зауваження напав на подружжя

Розмалював авто погрозами: на Закарпатті 25-річний хуліган через зауваження напав на подружжя

Хлопцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

У м. Берегово Закарпатської області у понеділок, 27 вересня, хуліган напав на подружню пару після зауваження. Він із газового пістолета вистелив у чоловіка та вдарив жінку.

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Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

Інцидент стався на вулиці Вокзальній. Подружжя біля свого автомобіля помітило чоловіка, який розмальовує транспортний засіб словами із погрозами. Пара зробила йому зауваження. Після цього хлопець вистелив у чоловіка із газового балончика, а жінку вдарив у обличчя та втік.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

"Поліцейські майже одразу встановила місцезнаходження підозрюваного та затримали його. У нього вилучили 10 грамів марихуани, 3 грами метамфетаміну та газовий пістолет. Окрім цього з’ясувалося, що 25-річний фігурант перебуває під дією наркотиків", - повідомили у поліції.

Потерпілі не отримали серйозних травм. Нападника затримали та відправили у СІЗО, він раніше уже був судимий. Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї. Хлопцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

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