Розмалював авто погрозами: на Закарпатті 25-річний хуліган через зауваження напав на подружжя

Хлопцю загрожує до 7 років позбавлення волі.
У м. Берегово Закарпатської області у понеділок, 27 вересня, хуліган напав на подружню пару після зауваження. Він із газового пістолета вистелив у чоловіка та вдарив жінку.
Про це повідомили в поліції Закарпатської області.
Інцидент стався на вулиці Вокзальній. Подружжя біля свого автомобіля помітило чоловіка, який розмальовує транспортний засіб словами із погрозами. Пара зробила йому зауваження. Після цього хлопець вистелив у чоловіка із газового балончика, а жінку вдарив у обличчя та втік.
"Поліцейські майже одразу встановила місцезнаходження підозрюваного та затримали його. У нього вилучили 10 грамів марихуани, 3 грами метамфетаміну та газовий пістолет. Окрім цього з’ясувалося, що 25-річний фігурант перебуває під дією наркотиків", - повідомили у поліції.
Потерпілі не отримали серйозних травм. Нападника затримали та відправили у СІЗО, він раніше уже був судимий. Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї. Хлопцю загрожує до 7 років позбавлення волі.
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