"Розмінували кордон для втечі нападників": у РФ вигадали черговий фейк про причетність українців до теракту в "Крокусі"

Щоразу росіяни перевершують самих себе у абсурдності та брехливості.

Російські ЗМІ пишуть, що українські Збройні сили буцімто розмінували одразу два коридори поблизу прикордонних Чуйківки та Сопича Сумської області для втечі нападників на "Крокус Сіті Хол". Однак це – відверта брехня.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фейк РФ про теракт у "Крокусі"

В такий спосіб РФ продовжує шукати "український слід" у стрілянині в підмосковному "Крокусі". Як пам'ятаємо, фейки про так зване "вікно" для терористів ще в березні просував диктатор Володимир Путін. Натомість у Білому домі чітко заявили про непричетність України до цих кривавих подій на території РФ.

"Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства", – додали в МЗС України.

Нічого нового від росіян ми, власне, не почули. В Центрі акцентують: головною метою Кремля в поширенні брехливих версій і наративів є прискорення мобілізації у РФ та культивування образу України як "терористичної держави".

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