Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

Буде створена оперативна структура MCM Black Sea, яка буде займатися питанням розмінування.

Болгарія, Румунія та Туреччина підписали угоду про створення Чорноморської військово-морської протимінної групи (MSM Black Sea). Діяльність MCM Black Sea носитиме виключно мирний характер.

Про це повідомило Міноборони Болгарії.

Після остаточного схвалення документа на національному рівні країнами-учасницями, почнеться планування діяльності MCM Black Sea. Після цього групу протимінної боротьби залучать для виконання реальних завдань — цей процес може зайняти до декількох місяців.

На початковому етапі в протимінній групі братимуть участь лише кораблі країн-учасниць союзу. Мінну загрозу усуватимуть виключно в територіальних водах і економічних зонах країн-учасниць групи. Ініціатива трьох країн має на меті зробити судноплавство безпечнішим, зокрема для суден, що перевозять зерно з України.

Виконавчим органом для ухвалення рішень, управління, консультацій і загального керівництва проведенням протимінних операцій буде Комітет військово-морської протимінної групи в Чорному морі, що складається з командувачів ВМС трьох країн-учасниць. Ці мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з початку вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, що очільник МВС Ігор Клименко заявив, що Україні бракує важкої техніки для розмінування територій.

За даними Sky News, близько 40% території країни забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні створять центр гуманітарного розмінування.

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