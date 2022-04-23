Розмінування триватиме роками, росіяни залишають розтяжки у будинках і на тротуарах - Шмигаль

Розмінування триватиме роками, росіяни залишають розтяжки у будинках і на тротуарах - Шмигаль

Російські загарбники, залишаючи окуповану ними територію, залиши після себе багато "сюрпризів" - мін та розтяжок.

Наразі в Україні понад 300 тисяч замінованих квадратних кілометрів. Поля, ліси та узбіччя, тротуари, будинки і гаражі засипані боєприпасами, що не розірвались. Смертельну небезпека приховують навіть дитячі іграшки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, підсумовуючи свій візит до США.

За словами очільника Кабміну, розмінування країни триватиме роками. Саме тому прем'єр попросив підтримки від тих країн, які мають потужний досвід у сфері розмінування. Він наголосив, що Україна потребує сучасної техніки та спеціалістів. Крмі того, важливим є і навчання українських саперів.

"Це ті виклики, які принесла нам війна, які ми маємо долати разом", - підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, війна перетворила Україну на одну з найбільш замінованих країн світу. За оцінками уряду, щодня українські сапери знешкоджують по 4-5 тисяч вибухо-небезпечних предметів. Відступаючи, росіяни густо замінували територію і житлові будинки мирних українців. До того ж, знешкодити ці міни і розтяжки в десятки разів довше і складніше, ніж замінувати. Українська влада планує залучити іноземних фахівців, а тому вже почала роботу над створенням Міжнародного центру розмінування. Крім того, уряд планує розробити державну протимінну стратегію.

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