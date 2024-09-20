Розмінування України може тривати сотню років: що пропонують в ООН для прискорення процесу

На повне очищення території України традиційними методами від небезпечних наслідків війни – мін, снарядів, що не розірвалися тощо – може знадобитися сотня років. Прискорити розмінування можуть лише інноваційні технології та спільні зусилля.

Про це розповіла помічниця генерального секретаря ООН і директорка Кризового бюро ПРООН Шоко Нода в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"За умови постійних зусиль і вдосконалення технологій значного прогресу можна досягти за кілька років. Але за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні, особливо з огляду на безперервний характер конфлікту і забруднення", – зазначила Шоко Нода.

За словами представниці ПРООН, Кризове бюро тісно співпрацює з технічними партнерами та українською владою. Зокрема, розглядаються використання безпілотників та залучення службових собак, а також впровадження інших інноваційних технологій у гуманітарному розмінуванні.

Нода також розповіла про нещодавні випробування інноваційних методів виявлення мін, які були організовані ПРООН в Україні. Результати випробувань показали обнадійливі перспективи в методах виявлення вибухонебезпечних наслідків бойових дій.

ПРООН, Консультативна група з розмінування (MAG), організація з дресирування тварин APOPO та інші міжнародні партнери підтримали відкриття в Україні нового кінологічного центру для тренування собак і залучення їх до гуманітарного розмінування. За словами Шоко Ноди, одна собака після відповідної підготовки може щодня обстежувати до 1,5 тисячі квадратних метрів території. Для порівняння, щоб виконати такий обсяг роботи, необхідно було б залучити до 75 людей-саперів.

Нагадаємо, український розробник безпілотників показав нового робота "СолоМандра". Роботизована платформа є бюджетним обладнанням, яке допоможе в розмінуванні територій.

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