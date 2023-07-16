Розмінування Запорізької АЕС не відбулося: загроза теракту зберігається — ГУР

Ризик катастрофи на атомній станції в Енергодарі існуватиме, поки там перебувають російські окупанти.

На Запорізькій атомній станції не проводилося розмінування, тому загроза теракту на цьому об’єкті зберігається. Допоки в Енергодарі перебувають російські військові, існуватиме ризик ядерної катастрофи.

На цьому наголосив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

“Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт — вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти”, - заявив він.

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Така ж загроза, за словами представника військової розвідки, існує для ще одного важливого об'єкту — хімічного підприємства “Кримський титан” в окупованому Армянську. Тут також окупанти замінували об’єкти, готуючи провокацію.

Нагадаємо, на тлі загрози теракту, який можуть влаштувати росіяни на підприємстві “Кримський титан”, голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко попередила про загрозу через поширення хмари отруйних речовин на велику відстань.

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