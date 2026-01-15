Розмір застави для Тимошенко: у САП озвучили суму

Юлія Тимошенко / © Associated Press

Для підозрюваної у корупції народної депутатки Юлії Тимошенко Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме обрати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк в коментарі виданню «Бабель».

За її словами Спеціалізована антикорупційна прокуратура також проситиме суд покласти на лідерку партії «Батьківщина» виконання певних обов’язків, не уточнивши, про що саме йдеться.

Ольга Постолюк уточнила, що прокурори направили відповідне клопотання до Вищого антикорупційного суду сьогодні, 15 січня.

Судове засідання у справі Тимошенко, на якому визначатимуть запобіжний захід, прокурори подали клопотання сьогодні, може відбутися в п’ятницю, 16 січня.

Нагадаємо, лідерці фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлії Тимошенко НАБУ і САП оголосили про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам за потрібне голосування.

Політикині загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

Юлія Тимошенко у вчорашньому виступі з трибуни Верховної Ради спростувала озвучені на її адресу звинувачення, назвавши їх необґрунтованими та нічим не доведеними.