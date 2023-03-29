Розміщення ядерної зброї у Білорусі: Зеленський пояснив, чому Путін вдався до такого кроку

Український президент вважає, що заява російського президента-злочинця Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі означає, що візит лідера КНР Сі Цзіньпіна виявився "для Росії недобрим".

Таку думку лідер України висловив в ексклюзивному інтерв’ю Associated Press, яке вийшло у середу, 29 березня.

Зеленський припустив, що такий крок Путіна мав на меті відвернути увагу від відсутності гарантій, які він не отримав від Китаю.

"Що це означає? Це означає, що візит був недобрим для Росії", – припустив Зеленський.

Візит Сі та ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, минулого тижня китайський лідер Сі Цзіньпін відвідав Росію. Західні аналітики припускали, що цією поїздою китайський президент надає перспективи, що Пекін може бути готовий надати Москві зброю та боєприпаси, необхідні для поповнення її вичерпаних запасів, але поїздка лідера КНР завершилася без такого оголошення.

Кілька днів потому очільник РФ Путін оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов наголшує, що "ядерний чемоданчик", який президент РФ Володимир Путін використовує як елемент інформаційної війни, може бути застарілим. Він може призвести до неочікуваних наслідків.

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