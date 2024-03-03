Розміщення західних військ в Україні: у Польщі заявляють про неготовність НАТО до участі у війні

Головня вважає, що Україні від Заходу зараз потрібні не люди.

Фізична присутність військовослужбовців НАТО в Україні "погіршить ситуацію". Саме тому Альянс не готовий до такого кроку. Розміщення іноземних військ - це значно складніший процес, ніж здається.

Таку думку озвучив спікер Сейму Польщі Шимон Головня.

"Я думаю, що це значно складніше, ніж думають деякі люди навіть у Європі. Не хочу бути нечесним, тому скажу, що це буде проблемою для багатьох країн НАТО. Я знаю, що сказав президент Макрон, яка його ідея загалом. Але не думаю, що НАТО готове до такої участі у цій війні", висловився польський політик.

Шимон Головня зауважує, що навіть участь окремих країн-членів НАТО в такій операції буде проблематичним. Адже, з його слів, загибель хоча б одного іноземного солдата в Україні розглядатиметься як атака на весь Північноатлантичний альянс.

"Ми муситимемо надати колективну відповідь. НАТО - це як братство, один за всіх і всі за одного. Тому ми дискутуємо з цього приводу", - каже він.

Разом з тим представник Сейму Польщі висловив думку, що Україні від Заходу зараз потрібні не люди, а технології, бо це - шлях до перемоги.

"Вам потрібна нова зброя, вам потрібна інформація з поля бою, вас потрібно підтримувати багатьма способами. Але ми повинні бути дуже обережними, якщо йдеться про фізичну присутність солдатів НАТО, бо це може погіршити ситуацію. Я думаю, що це може погіршити ситуацію", - сказав Шимон Головня.

Позиція Польщі щодо військ НАТО в Україні

Після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправлення військ НАТО до України, польський лідер розповів, під час зустрічі в Парижі це викликало найбурхливішу дискусію. Ентузіазму в цьому питанні не було.

Згодом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив заяву про можливість відправлення військ до України. З його слів, доцільніше передати техніку для ЗСУ, аніж вводити своїх солдатів.

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