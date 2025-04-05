ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
629
Час на прочитання
1 хв

Розміщення безпекового контингенту в Україні: Зеленський повідомив перші деталі

Лише спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні, наголосив президент.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зустріч президента та українських військових із начальниками штабів оборони партнерів

Зустріч президента та українських військових із начальниками штабів оборони партнерів / © Facebook/Володимир Зеленський

Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений в Україні безпековий контингент партнерів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах 5 квітня.

Зеленський розповів, що відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром із Франції.

«Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій… Вдячний усім країнам, які нам у цьому допомагають, і Великій Британії та Франції за лідерство. Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні», — зазначив президент.

Зустріч президента та українських військових із начальниками штабів оборони партнерів / © president.gov.ua

Зустріч президента та українських військових із начальниками штабів оборони партнерів / © president.gov.ua

Зустріч президента та українських військових із начальниками штабів оборони партнерів / © president.gov.ua

Зустріч президента та українських військових із начальниками штабів оборони партнерів / © president.gov.ua

Раніше на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський заявив, що мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова. Президент уточнив, що вона непублічна.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie