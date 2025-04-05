Розміщення безпекового контингенту в Україні: Зеленський повідомив перші деталі

Зустріч президента та українських військових із начальниками штабів оборони партнерів / © Facebook/Володимир Зеленський

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Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений в Україні безпековий контингент партнерів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах 5 квітня.

Зеленський розповів, що відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром із Франції.

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«Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій… Вдячний усім країнам, які нам у цьому допомагають, і Великій Британії та Франції за лідерство. Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні», — зазначив президент.

Зустріч президента та українських військових із начальниками штабів оборони партнерів / © president.gov.ua

Зустріч президента та українських військових із начальниками штабів оборони партнерів / © president.gov.ua

Раніше на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський заявив, що мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова. Президент уточнив, що вона непублічна.