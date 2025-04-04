ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Розміщення військового контингенту: у Києві стартувала зустріч із представниками ЄС

Передбачена низка зустрічей з українськими військовими.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Миротворці в Україні

Миротворці в Україні / © ТСН.ua

У Києві розпочалася зустріч представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту.

Про це пише “Суспільне” з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

“Зустріч відбудеться на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолює генерал Буркхардт, з британського — адмірал Радакін. Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що на сьогодні також запланована їхня зустріч з президентом Зеленським. Мета їхнього візиту — обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.

Нагадаємо, понад 10 країн можуть взяти участь у формуванні іноземного військового контингенту в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie