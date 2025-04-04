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Розміщення військового контингенту: у Києві стартувала зустріч із представниками ЄС
Передбачена низка зустрічей з українськими військовими.
У Києві розпочалася зустріч представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту.
Про це пише “Суспільне” з посиланням на джерело в дипломатичних колах.
“Зустріч відбудеться на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолює генерал Буркхардт, з британського — адмірал Радакін. Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що на сьогодні також запланована їхня зустріч з президентом Зеленським. Мета їхнього візиту — обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.
Нагадаємо, понад 10 країн можуть взяти участь у формуванні іноземного військового контингенту в Україні.