Розмитнення авто з ЄС для українців безкоштовно під час воєнного стану / pixabay.com

Розмитнення авто з ЄС для українців безкоштовно під час воєнного стану: що потрібно знати

Розмитнення авто з ЄС для українців безкоштовно під час воєнного стану: що потрібно знати

Під час дії воєнного стану українці можуть не розмитнювати автомобілі, ввезені з-за кордону. ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати про нові правила розмитнення авто.

24 березня 2022 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7190, згідно з яким всі іноземні транспорти, ввезені в країну під час дії воєнного стану, будуть звільнені від необхідності сплати мита та інших зборів. Що це означає?

Основні зміни процедури розмитнення авто

Після початку повномасштабного вторгнення Росії з-за кордону в Україну ввозилися лише ті автомобілі, які були необхідні для військових, евакуації громадян та доставлення різноманітних вантажів з гуманітарними товарами. З 1 березня український уряд вирішив прирівняти ввезеня автомобілей до гуманітарної допомоги, щоб це могло відбуватися за спрощеною процедурою. Єдине, що було потрібно - додати до декларації дозвіл обласної військової адміністрації.

Але й ці правила вирішили послабити. Спочатку уряд дозволив відтермінувати сплату митних платежів всім громадянам. Тобто, щоб ввезти в Україну іноземний транспорт необхідно було лише заповнити спеціальну заяву та підписати її. В третій же декаді березня було вирішено зовсім відмовитися від необхідності розмитнення авто. Проте тоді ці нововведення торкнулися лише військових.

Згідно ж з новим документом з 1 квітня 2022 року всі громадяни України мають право без сплати акцизного збору, ПДВ та ввізного мита ввозити до країни наступні транспортні засоби:

легкові авто та кузови до них;

напівпричепи та причепи;

вантажні транспорті засоби та транспорті засоби, які підходять для перевезення понад 10 осіб;

мотоцикли.

Такі пільгові умови не будуть діяти постійно. Вони передбачені лише на період воєнного стану в Україні.

За словами керівниці практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні Віти Мірошниченко, закон зобов'язує всі іноземні автомобілі оформляти за спрощеною процедурою. Тобто всі формальності повинні виконуватися максимум за годину.

Що потрібно, щоб ввезти автомобіль з-за кордону за спрощеною процедурою?

Не варто забувати, що окрім розмитнення авто, яке в період дії воєнного стану буде безкоштовним, українців чекають інші витрати та різні важливі моменти:

певні витрати, не пов'язані з розмитненням авто, українців все ж чекають - це до пенсійного фонду потрібно буде сплатити 3-5% від вартості автомобіля для першої реєстрації, а також 114 гривень за бланк свідоцтва, 190.15 гривень за реєстрацію та 135 гривень за номерний знак;

деякі проблеми можуть виникнути з самою процедурою ввезення автомобіля до України, адже на період дії воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати країну (хоча існують і вийнятки), а тому тут є два варіанти: купити машину та ввезти її з-за кордону може жінка або довірена особа, на яку виписується довіреність завірена нотаріусом; можна скористатися послугами компаній, які займаються імпортом автомобілів (послуга платна і залежить від розцінок самої компанії).

оскільки російські війська блокують морське сполучення України, доставити автомобілі з США, Грузії або Кореї практично неможливо, а тому шукати транспорт можна лише в країнах ЄС.

Також не варто очікувати різкого зменшення вартості автомобіля навіть після скасування необхідності розмитнення. В Інституті досліджень авторинку розповідають, що ціна зменшиться, але не на всі моделі. Процес зниження буде поступовим, без швидкого обвалу.