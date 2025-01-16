Розмова телефоном без гарнітури за кермом: який штраф загрожує водіям

Українське законодавство визначає заборону на розмову телефоном за кермом. Якщо фіксується невиконання вимоги, водієві загрожує штраф у розмірі 510 гривень.

Про це йдеться у ПДР.

Так, пункт 2.9 (д) ПДР забороняє керувати автомобілем і користуватися засобом зв’язку, утримуючи його в руці.

Як уникнути штрафу

Щоб не порушувати ПДР й не отримати штраф, водіям радять використовувати спеціальну гарнітуру "hands free" (вільні руки). Вона дозволяє говорити телефоном, не відриваючи рук від керма. У разі відсутності такого девайса, а водієві треба терміново відповісти на дзвінок, слід з'їхати на узбіччя і продовжити рух лише після завершення розмови.

Нагадаємо, Патрульна поліція України попередила водіїв усіх транспортних засобів, що від 1 листопада 2024 року на деяких ділянках автодоріг Києва та Дніпра змінюється швидкісний режим.

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