Розмова Трампа з Путіним та можливість перемоги України: головні заяви Кулеби в інтерв'ю BBC

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з журналістом BBC. Йшлося, зокрема, про переговори США та РФ, збільшення української армії та ймовірність перемир'я з агресором.

Головні заяви Кулеби — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чи можлива ще перемога України

Як зауважив український дипломат Дмитро Кулеба, у січні 2023-го ще було модно говорити про українську перемогу. На жаль, зараз це слово зникло із політичних словників, і це проблема — не лише для України, а й для Європи та світу.

"Чи можлива все ще українська перемога? Так. Чи достатньо зараз для неї робиться? Ні. Тому що ключові столиці почали грати не на перемогу, а на закінчення війни. А закінчення війни може відбуватися по-різному", — наголосив ексміністр закордонних справ.

Втім, додає він, ключовий чинник тут — це Україна.

"Ми втратимо шанс на перемогу, коли самі перестанемо до неї вірити. Тому я, наприклад, тримаю це слово у словнику, бо планку треба тримати високо", — завершив Кулеба.

Наскільки реальне перемир'я з РФ найближчим часом

Український дипломат вважає, що сьогодні коректніше говорити про припинення вогню — це фаза, яка передує перемир'ю. Зараз, якщо послухати Трампа та його людей, вони говорять саме про це.

"До перемир'я нам ще, як кажуть, як до Парижа рачки. А мир зараз взагалі навіть не проглядається на горизонті з однієї простої причини, бо Путін досі вірить, що він усіх переграє. Що час на його боці, доля на його боці, Захід похитнувся, Америка йде, Європа не здатна вийти на поле замість Америки або, давайте сформулюємо компліментарніше для неї, не готова одягнути капітанську пов'язку", — зазначив Кулеба.

Тому ключове питання зараз: де Путін у цій схемі?

"На мою думку, він вважає, що він переможе. Перемога для нього – це вся Україна. Він не прийшов за якимось клаптиком землі. Він прийшов по Україну", — завершив ексголова МЗС України.

Перспективи домовленостей Трампа й Путіна

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначає, що кремлівський диктатор Володимир Путін із главою США Дональдом Трампом теоретично можуть домовитися про що завгодно. Але це мають погодити Україна та Євросоюз.

Цього тижня спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде з візитом до України. Згодом він обговорить із президентом та Стівом Уіткоффом, який вигляд матиме "мирний план" від США.

"Потрібно взяти цей план і сказати: "Дякую, ми подумаємо". Усі. Це очевидно", — констатував Кулеба.

За його словами, Келлог говорить про досягнення результату за "дні й тижні", а не пів року. Тобто дуже швидко.

"Дивіться, дипломатія має одне просте правило. Можна укласти угоду без одного зі стейкхолдерів або без одного ключового гравця, але неможливо імплементувати угоду без цього гравця", — пояснив дипломат.

Тому, додає Кулеба, Путін із Трампом теоретично можуть домовитися про що завгодно.

"Але поки що Україна та Європейський союз не приймуть ці правила — це все не робоча історія", — завершив ексміністр закордонних справ.

Які поступки США можуть попросити Росію зробити щодо України

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які поступки американці можуть попросити чи змусити зробити Росію задля закінчення війни.

"Вихід з території України, визнання України як незалежної держави та частини Заходу, що згодом формалізується набуттям Україною членства у Європейському союзі та НАТО. Виплата компенсацій за заподіяну шкоду економіці. Далі можна фантазувати скільки завгодно, але це все поки що фантазії".

Водночас Кулеба прокоментував, які насправді справи з цими поступками у реальному світі.

"А в реальному світі ми не можемо опускати планку наших вимог нижче за максимальну. У цьому вся суть переговорів. Україні немає сенсу говорити, від чого вона готова відмовитись від своїх вимог до Росії", – розповів ексголова МЗС.

Ймовірне збільшення армії

У разі серйозного збільшення української армії країну доведеться перевернути догори другом. Як зауважує ексміністр закордонних справ, це гроші, які повинні на це все дати партнери.

Про це сказав колишній голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC.

Що потрібно для збільшення армії

Журналіст видання пригадав заяви української влади про те, що найкращі гарантії безпеки – це навіть не НАТО, а потужні Збройні Сили України. Називають навіть конкретні цифри: якщо у Росії армія на півтора мільйона солдатів, значить, і у нас має бути армія півтора мільйона.

"Це ізраїльська модель, робоча історія. Вона починає шкутильгати, тільки коли переходить в площину математики. Скільки це все коштуватиме? Тому що це все треба створити за дуже короткий проміжок часу. Це означає, що нам треба буде півтора мільйона людей тримати в армії. По суті, вся країна має бути поставлена під багнет, додає він, бо ми ж бачили ці підрахунки: одного військового утримують п'ятеро, шестеро, восьмеро – не важливо, головне, що в рази більше – цивільних", – відзначив Кулеба.

Тому, наголошує він, слід розуміти й чесно сказати: ми переходимо у військовий режим.

"Ми повертаємось в епоху Гетьманщини. Країну треба ділити на полки — я не жартую зараз, це дуже серйозно. Ми вводимо справжній загальний військовий обов'язок — і для чоловіків, і для жінок служити повинні абсолютно всі. Ми змінюємо культуру в суспільстві: наприклад, ніхто не може сказати, що я доначу, тож не воюю", — констатував він.

Він додає: це означає просто перевернути країну догори дригом за гроші, які повинні на це все дати партнери.

"Тобто ми, по суті, кажемо їм: з нас людська та культурна революція, з вас фінансова революція. І так триватиме десятиліттями", — завершив ексміністр закордонних справ.

Раніше Кулеба оцінив, чи спрацює мирна угода між Україною та Росією.

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