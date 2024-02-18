Розмова з Байденом і вихід з Авдіївки: Зеленський про підсумки "дуже важкого тижня"

Зеленський певен, що Україна може зупинити Путіна, але для цього вона не має залишитися наодинці.

Увечері, 18 лютого, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Президент визнав, що тиждень, який минув, був дуже складним.

Фронт

Передусім глава держави подякував усім нашим воїнам.

"Цього тижня всі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали за наших героїв, за нашу Авдіївку, за кожного її оборонця та за долю всіх наших людей, за долю всієї держави", – зазначив він.

Президент запевнив, що битва за Незалежність триває, і Україна робить все можливе й неможливе, щоб здолати російського ворога й захистити якнайбільше українських життів.

"Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності й підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був з нами – з Україною... Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість", – сказав Зеленський.

Міжнародна політика

Президент нагадав, що цього тижня було підписано дві угоди про довготривалу співпрацю й підтримку з Німеччиною та Францією.

"Дуже амбітні наші безпекові домовленості... Оборонна підтримка, спільні політичні кроки, подальша систематизація відносин між інституціями наших держав заради більшої безпеки та спільної сили. Працюємо й з іншими нашими партнерами над новими угодами – це буде дуже ефективна й розгалужена архітектура безпекових гарантій. Речі, які слугуватимуть стримуванню російської агресії в майбутньому та допомагатимуть зараз – зараз захищати незалежність", – зазначив він.

Мюнхенська безпекова конференція

Президент назвав участь України у Мюнхенській конференції дуже результативною.

Глава держави провів перемовини з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії, лідером Азербайджану.

Окремо Зеленський звернув увагу на співпрацю з американськими партнерами.

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"Розмова з президентом Байденом – дуже важливі акценти, і зокрема – про Авдіївку та необхідність продовження принципової та достатньої підтримки України. Перемовини з віцепрезиденткою США – дуже предметні. Зустрічі з конгресменами – представниками обох партій, обох палат американського Конгресу. І кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: саме Україна може зупинити Путіна й створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив.

Але, щоб Україна могла досягти цього успіху – захистити свою землю, своїх людей і нашу спільну правду, усіх у вільному світі, – Україна не має залишитися наодинці. Підтримка – важлива. Солідарність – важлива. Лише разом, у єдності можна перемогти в цій війні", – підсумував президент України.

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Зеленський: Дуже важкий тиждень! Розмова з Байденом про Авдіївку!