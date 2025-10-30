- Дата публікації
Розмова з "менеджером банку" коштувала жінці понад 200 тисяч гривень: що сталося
Незнайомець зателефонував до молодої жінки і запропонував змінити статус банківської картки та відкоригувати кредитний ліміт.
Мешканка Тернополя перерахувала 215 тисяч гривень шахраєві, який зателефонував до неї і назвався менеджером з підтримки чат-боту одного з банків.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
Незнайомець, який зателефонував до молодої жінки, запропонував змінити статус банківської картки та відкоригувати кредитний ліміт. Під час розмови шахрай увійшов у довіру та переконав здійснити дві транзакції.
Після того як потерпіла зрозуміла, що втратила гроші, вона звернулася до поліції із заявою про шахрайство.
За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 190Кримінального кодексу України.
Поліція вкотре закликала громадян бути обережними і дотримуватися таких правил:
не переходьте за сумнівними посиланнями у месенджерах чи соцмережах;
не повідомляйте стороннім дані банківських карток, CVV-коди чи паролі;
у разі дзвінка від «працівників банку» завершіть розмову та самостійно передзвоніть на офіційний номер банку;
при найменших підозрах одразу звертайтеся до поліції або до банку.
Нагадаємо, раніше через шахрайський чат-бот Monobank у Telegram власниця бренду ODA та відома українська блогерка Ксюша Манекен втратила понад 6 мільйонів гривень.