Розмова з "менеджером банку" коштувала жінці понад 200 тисяч гривень: що сталося

Жінка перерахувала шахраєві понад 200 тисяч гривень / © ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Мешканка Тернополя перерахувала 215 тисяч гривень шахраєві, який зателефонував до неї і назвався менеджером з підтримки чат-боту одного з банків.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Незнайомець, який зателефонував до молодої жінки, запропонував змінити статус банківської картки та відкоригувати кредитний ліміт. Під час розмови шахрай увійшов у довіру та переконав здійснити дві транзакції.

Після того як потерпіла зрозуміла, що втратила гроші, вона звернулася до поліції із заявою про шахрайство.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 190Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре закликала громадян бути обережними і дотримуватися таких правил: