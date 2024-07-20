Розмова Зеленського і Трампа: у чому її позитивні моменти

Переважна частина розмови Зеленського і Трампа відображено в офіційних повідомленнях від обох сторін. Можна додати деталі не формальні, а емоційні. По-перше, Дональд Трамп назвав розмову хорошою, так само вважають і представники України.

Про це в ефірі телемарафону сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Хороша розмова в дусі взаємоповаги"

За словами Никифорова, дещо лишилося поза увагою. Але про це слід зазначити.

"Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються якось пояснити, виправдати дії російського диктатора Володимира Путіна. Ніяких виправдань тут немає, він звичайний убивця – президент так і сказав у телефонній розмові. Він розповів про вчорашній удар по Миколаєву, під час якого знову загинули українці. Обговорили й засудили удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит", – каже він.

Крім цього, Трамп сказав дуже цікаву річ: не слід зважати на фейкову інформацію про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. Він закликав у це не вірити.

"І була зафіксована згода обох сторін на зустріч. Обговорювали певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися, але про це говорити дуже-дуже рано. Команди будуть працювати, узгоджувати графіки, деталі, коли це буде можливо", – зауважив Никифоров.

Нагадаємо, кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав розмову з президентом України Володимиром Зеленським "дуже гарною" і пообіцяв припинити війну.

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