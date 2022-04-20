Розмови на кухні: Наталія Мосейчук показала, як знімає відео для власного YouTube-каналу

Телеведуча 1+1 Наталія Мосейчук нещодавно відкрила власний YouTube канал, де публікує ексклюзивні інтерв’ю з експератми та лідерами думок. У YouTube Shorts вона опублікувала відео, де показала як разом з командою проводить зйомки інтерв’ю.

Вже сьогодні ввечері, на сторінці з’явиться нове відео - розмова з Машею Єфросиніною. Слідкуйте за оновленнями: https://www.youtube.com/channel/UCSmIsV29zKjy2wX3zwy-q-A

Тим часом Наталія Мосейчук показала залаштунки знімального процесу. Над створенням відеоконтенту разом з телеведучою працює команда з трьох людей, а також команда Право на Владу. Традиційну студію замінила кухня. А зустрічі “наживо” - розмови по відеозв’язку.

“Для тих, хто питав, як все влаштовано за кадром. Люди ж думають, у нас студія патріотична. Але ми сидимо на кухні, насправді. У нас дуже патріотична кухня. Ми її переробили у маленьку студію”, - розповіла Мосейчук.

Наталія не приховує - вона телевізійниця і тільки розпочала опановувати всі тонкощі роботи на YouTube. Та відео на каналі вже набирають сотні тисяч переглядів. Понад 130 тис переглядів зібрало відео розмови Валерієм Кур, легендарним слідчим і понад 115 тис - з азербайджанським експертом Агілем Рустамзаде.

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