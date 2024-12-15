Розмови про наступ на Запоріжжя є російською ІПСО — Федоров

Чутки про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя поширюються ще з березня і вони є частиною ворожої ІПСО.

Про це заявив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. В жовтні – наступ на Запоріжжя, в листопаді – от вони вже пішли, а в грудні – все, збираємо чемодани із Запоріжжя. Це – все ІПСО, але на яку суспільство реагує", - заявив Федоров.

Він заявив, що саме з цієї причини не розпочали будівництво підземної школи в Комишувасі.

"З цього будівництва можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Чому? Бо це добре розійдеться в соціальних мережах і, щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей", - заявив Федоров.

Крім того, він зазначив, що це єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали. Остаточне рішення щодо цього будівництва буде прийнято у січні 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт дав вичерпну відповідь, чи є загроза захоплення армією РФ Запоріжжя.

Крім того, ми раніше інформували, що у Запорізькій області оголошено примусову евакуацію.

Читайте також: