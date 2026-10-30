- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 965
- Час на прочитання
- 1 хв
"Розмовляла з мамою, коли пролунав вибух": у Дніпрі телефон урятував життя пасажирці
Під час ворожого удару по залізничному вокзалу в Дніпрі уламок влучив у смартфон, який пасажирка тримала біля вуха, що врятувало їй життя.
Під час чергового ворожого обстрілу залізничного вокзалу у Дніпрі сталася подія, яка фактично врятувала життя одній із пасажирок.
Звичайний смартфон заблокував політ ворожого уламка, який летів жінці в голову, повідомляє «5 канал».
Пасажирка на ім’я Тетяна чекала на пероні на свій потяг до Запоріжжя, повертаючись додому після відпочинку в Івано-Франківську. У момент атаки вона саме розмовляла по телефону зі своєю мамою.
Один із металевих уламків влучив безпосередньо в корпус смартфона, який Тетяна тримала біля вуха. Гаджет прийняв основну силу удару на себе, що, за словами медиків та очевидців, урятувало жінці життя.
Попри це, інші уламки поранили Тетяну в ділянку попереку.
Наразі постраждала перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі, де їй надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, у Дніпрі 29 жовтня сталася страшна трагедія — російські окупанти завдали удару дроном по цивільному пасажирському електропотягу, який стояв на вокзалі. 15 людей загинули, 13 — зазнали поранень.
Крім того, що у ніч проти 30 жовтня росіяни знову атакували залізничний вокзал Дніпра. Крім того, регіон знеструмлений через удари по об’єктах енергетики.