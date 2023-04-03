"Розмовляли російською": дружина скандаліста, який облаяв бойового медика у Карпатах, заявила про "мовний конфлікт" (відео)

Відпочивальник накинувся з погрозами у бік військового медика, який проходить психологічну реабілітацію після служби в Бахмуті.

Дружина чоловіка, який на карпатському курорті виступив з погрозами у бік військового медика, який проходить там психологічну реабілітацію після служби в Бахмуті, заявила, що перепалка нібито виникла через те, що вони говорили "російської мовою".

Після скандалу жінка одразу ж записала відео у соцмережі, щоб виправдати неадекватну поведінку свого чоловіка, який був на підпитку, і розповіла свою версію.

"Не думала, що таке може статися з нами. Вчора у СПА підійшов випивший військовий і почав говорити, якою мовою нам розмовляти, йому не подобається, що люди розмовляють не українською мовою. Мій чоловік, звичайно ж зреагував, спочатку це було м'якше, потім він (військовий – ред.) почав його провокувати, підходив кілька разів... Потім у слушний момент він зняв на камеру", - сказала жінка.

За її словами, у медика вже нібито був конфлікт з іншими відпочивальниками. Вона вважає, що її чоловіка спровокували і не вважає його винним.

Нагадаємо, у Карпатах неадекватний відпочивальник накинувся з погрозами у бік військового медика і заявив, щоб той "їхав до свого Бахмута".

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