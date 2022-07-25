Розмріялися повернути втрачені позиції: 2 роти окупантів сунулися контратакувати ЗСУ на Херсонщині

У Херсонській області окупанти розмріялися повернути собі раніше втрачене тактичне положення.

Вони пішли в контратаку, але отримали від Сил оборони по зубах і з втратами відійшли назад.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

"На двох паралельних напрямках в Бериславському районі Херсонщини ворог намагався провести контратаки силами двох ротних тактичних груп, щоб відновити втрачене положення. Успіху не мав, із втратами ретирувався", - повідомили в ОК "Південь".

Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.

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