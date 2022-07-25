Розмріялися повернути втрачені позиції: 2 роти окупантів сунулися контратакувати ЗСУ на Херсонщині

У Херсонській області окупанти розмріялися повернути собі раніше втрачене тактичне положення.
Вони пішли в контратаку, але отримали від Сил оборони по зубах і з втратами відійшли назад.
Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".
"На двох паралельних напрямках в Бериславському районі Херсонщини ворог намагався провести контратаки силами двох ротних тактичних груп, щоб відновити втрачене положення. Успіху не мав, із втратами ретирувався", - повідомили в ОК "Південь".
Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.
Читайте також:
- Поляки достроково зібрали гроші на "Байрактар" для України
- Умови змінились: як з України вивести тварину за кордон
- В Краснодарі місцеві мешканці продають крадені в Україні херсонські кавуни