Розмріялися: російські окупанти заходилися пробувати повернути втрачені позиції на Криворізькому напрямку

Російські окупанти активізувалися на Херсонщині.
Вони намагаються покращити своє тактичне положення та повернути позиції, з яких їх вибили ЗСУ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та поверненні втрачених позицій на Криворізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Служба безпеки затримала агента російської ФСБ - коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Зрадником виявився посадовець одного з промислових гігантів регіону.
Читайте також:
- На Волині рейсовий автобус збив 7-річного хлопчика
- Уряд Німеччини погодився продати 100 гаубиць PzH 2000 Україні - Der Spiegel
- "Ховався у шпиталі": голова Мінцифри розповів, як завдяки штучному інтелекту викрили брехню окупанта