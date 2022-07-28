Розмріялися: російські окупанти заходилися пробувати повернути втрачені позиції на Криворізькому напрямку

Вони намагаються покращити своє тактичне положення та повернути позиції, з яких їх вибили ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та поверненні втрачених позицій на Криворізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала агента російської ФСБ - коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Зрадником виявився посадовець одного з промислових гігантів регіону.

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