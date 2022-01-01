Рознесло пів кухні: у Харкові від вибуху газового балона у новорічну ніч постраждали мати з донькою

Рознесло пів кухні: у Харкові від вибуху газового балона у новорічну ніч постраждали мати з донькою

Жінки отримали опіки.

У Харкоівській області 31 грудня у приватному будинку вибухнув газовий балон. В результаті опіки отримали дві жінки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

Вчора, 31 грудня о 20:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух 5-літрового газового балону у місті Богодухів,Харківської області.

В результаті вибуху отримали опіки тіла 69-річна дружина власника домоволодіння та її 46-річна донька. Їх доправили до опікового центру Харкова.

Також вибухом пошкоджені зовнішні та внутрішні конструкції будинку. Пожежі не було. Підрозділи ДСНС не задіювались. Причина вибуху наразі встановлюється.

Нагадаємо, що в Україні протягом минулої доби, 31 грудня, в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, під час яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 особи.

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