Розпад імперії настане несподівано: Подоляк у День Незалежності України спрогнозував майбутнє РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що сучасне покоління має унікальну можливість бути свідками розпаду ще однієї імперії – Російської Федерації.

Україна відіграє ключову роль у розпаді чергової імперії — Російської Федерації, — що є неминучим.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму Telegram.

"Далеко не кожному поколінню доводиться бачити смерть імперії. Тої самої імперії, яка дуже полюбляє продавати смерть і насилля… Нам по-справжньому пощастило стати не свідками, а безпосередніми учасниками вдруге. Після радянської імперії настав час лягати в труну її спадкоємиці – російській," – заявив Подоляк.

Він зазначив, що, попри численні аналітичні прогнози щодо стабільності та ресурсності Росії, які, на думку деяких експертів, можуть дозволити їй витримати довгу агресивну війну, ці прогнози не відповідають реальності. Подоляк впевнений, що Росія в її нинішньому вигляді вже не виживе.

Він також підкреслив, що уроки з розпаду Радянського Союзу навчили світ кільком важливим речам:

Розпад імперії настане несподівано для зовнішніх спостерігачів. За словами Подоляка, державна пропаганда може створювати ілюзію стабільності, але це не захистить від краху. Не буде однієї події, яка стане кінцем імперії. Подоляк пояснює, що імперія поступово слабшатиме, хворітиме і руйнуватиметься зсередини, доки її частини не почнуть відпадати.

Особливу увагу Подоляк приділив ролі України в цьому процесі. Він наголосив, що Україна завжди була "чорною міткою" для імперій, які намагалися панувати на її території. Історія показує, що всі держави, які намагалися підкорити Україну, зрештою опинялися на звалищі історії.

"Протягом усієї історії – багата ресурсами й талантами, незручна, непокірна до анархічності та завжди готова до системного опору. І знову, як за часів Русі, регіональна супердержава, абсолютно субʼєктна, дипломатично та військово потужна. Вітаю вас із Днем Незалежності країни, від якої тепер залежить так багато у світі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, 24 серпня, у День Незалежності, президент Володимир Зеленський звернувся до українців, подякувавши всім, хто захищає свободу і майбутнє України.

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