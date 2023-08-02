Розпад Російської Федерації не врятує її від виплати компенсацій - представниця Мін’юсту

У Міністерстві юстиції готові до того, що Російська Федерація або її правонаступник після розпаду держави-агресорки відмовиться виплачувати компенсацію Україні за воєнні злочини та завдані збитки.

Про це заявила уповноважена Мін’юсту у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Маргарита Сокоренко в інтерв’ю “Європейській правді”.

"Ми розуміли, що буде проблема з добровільним бажанням Росії виконувати рішення, які Україна, я впевнена, виграє. І, відповідно, зараз, я думаю, у всіх на слуху міжнародний компенсаційний механізм, який зараз створює Україна, і ми маємо колосальний прогрес", – наголосила вона.

Представниця Мін’юсту нагадала, що вже створено міжнародний реєстр збитків від російської агресії, у червні Рада Європи призначила його виконавчого директора.

Наразі створюється механізм подання заявок з переліком документів, на основі яких у майбутньому українці могли би отримати компенсації.

За словами Сокоренко, навіть якщо Росія розпадеться на окремі державні утворення, жодне з яких не захоче бути її правонаступником, компенсації все одно можна буде отримати завдяки замороженим російським активам і стягненню через компенсаційний механізм.

"У цей механізм закладена ідея, що Росія добровільно [рішення про компенсацію] не виконає, а якщо вона розпадеться, то умовний правонаступник не захоче це виконувати… Моє сподівання, що компенсаційний механізм запрацює до того часу, як розпадеться Російська Федерація", – зазначила вона.

Нагадаємо, арештовані кошти та активи Росії за кордоном будуть спрямовуватися у відповідний фонд компенсації на відновлення України та компенсацію для українців.

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