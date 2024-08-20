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Розпакування дивних речей: українські бійці показали "трофеї", які на Курщині залишають росіяни (відео)

Розпакування дивних речей: українські бійці показали "трофеї", які на Курщині залишають росіяни (відео)

"Трофеї" армії РФ на Курщині

Росіяни не втомлюються вражати своєю неадекватністю.

ЗСУ показали "трофеї", які залишили військовослужбовці армії РФ після втечі зі своїх позицій у Курській області. Вони знайшли максимально дивні речі, такі як книга обліку поширення наркотиків та психотропних речовин та шкіряна маска.

Їх продемонстрували воїни підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади.

Українські бійці показали "трофеї", які на Курщині залишають росіяни

Українські бійці показали "трофеї", які на Курщині залишають росіяни

"Схоже на частину фільму "Кримінальне чтиво", коли Марселус Воллес опинився не в тому підвалі. Усередині сумки були: книга облік розповсюдження наркотиків і психотропних речовин, якась дивна шкіряна маска та інші речі. Хобі путінських солдатів – вживати якісь наркотики, порозважатися один з одним за допомогою речей із секс-шопу, а потім померти ні за що"

Нагадаємо, станом на ранок 20 серпня 2024 року ЗСУ знищили 601 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1330 військових.

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