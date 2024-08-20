Розпакування дивних речей: українські бійці показали "трофеї", які на Курщині залишають росіяни (відео)

ЗСУ показали "трофеї", які залишили військовослужбовці армії РФ після втечі зі своїх позицій у Курській області. Вони знайшли максимально дивні речі, такі як книга обліку поширення наркотиків та психотропних речовин та шкіряна маска.

Їх продемонстрували воїни підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади.

Українські бійці показали "трофеї", які на Курщині залишають росіяни

"Схоже на частину фільму "Кримінальне чтиво", коли Марселус Воллес опинився не в тому підвалі. Усередині сумки були: книга облік розповсюдження наркотиків і психотропних речовин, якась дивна шкіряна маска та інші речі. Хобі путінських солдатів – вживати якісь наркотики, порозважатися один з одним за допомогою речей із секс-шопу, а потім померти ні за що"

Нагадаємо, станом на ранок 20 серпня 2024 року ЗСУ знищили 601 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1330 військових.

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