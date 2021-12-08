Розпалив вогонь: на Буковині загинуло немовля, якого батьки залишили на 2-річного брата - ЗМІ

Розпалив вогонь: на Буковині загинуло немовля, якого батьки залишили на 2-річного брата - ЗМІ

2-річний хлопчик від полум'я заховався у коридорі, його госпіталізували.

У м. Сторожинець Чернівецької області ввечері, 8 грудня, через отруєння чадним газом загинуло 10-місячне немовля, якого батьки нібито залишили вдома із 2-річним братом.

Також читайте У Бразилії двох немовлят госпіталізували після помилкової вакцинації від коронавірусу: що відомо

Про це повідомляє "Молодий буковинець" з посиланням на дані медиків, які виїжджали на місце трагедії.

За попередньою інформацією, батьки нібито залишили немовля вдома із його 2-річним братиком. Старша дитина розпалила вогонь посеред будинку, через що немовля вчаділо.

"Медики, прибувши на на місце пригоди, почали проводити базові реанімаційні заходи, які, на жаль, були безуспішними", - йдеться у повідомленні.

2-річний хлопчик від полум'я заховався у коридорі, його госпіталізували.

Читайте також: