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Розпалив вогонь: на Буковині загинуло немовля, якого батьки залишили на 2-річного брата - ЗМІ

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Розпалив вогонь: на Буковині загинуло немовля, якого батьки залишили на 2-річного брата - ЗМІ

pixabay.com

2-річний хлопчик від полум'я заховався у коридорі, його госпіталізували. 

У м. Сторожинець Чернівецької області ввечері, 8 грудня, через отруєння чадним газом загинуло 10-місячне немовля, якого батьки нібито залишили вдома із 2-річним братом. 

Про це повідомляє "Молодий буковинець" з посиланням на дані медиків, які виїжджали на місце трагедії. 

За попередньою інформацією, батьки нібито залишили немовля вдома із його 2-річним братиком. Старша дитина розпалила вогонь посеред будинку, через що немовля вчаділо. 

"Медики, прибувши на на місце пригоди, почали проводити базові реанімаційні заходи, які, на жаль, були безуспішними", - йдеться у повідомленні. 

2-річний хлопчик від полум'я заховався у коридорі, його госпіталізували. 

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