Розпивали горілку просто "з горла": у Харкові підлітки влаштували "свято" у вагоні метро (відео)

Розпивали горілку просто "з горла": у Харкові підлітки влаштували "свято" у вагоні метро (відео)

У Мережі з'явилося відео, як троє підлітків у вагоні метро Харкова п’ють горілку з пляшки, запиваючи алкоголь кока-колою.

У Харкові підлітки розпивали алкогольні напої просто у вагоні метро і знімали свої веселощі на відео.

Ролик опублікував місцевий блогер Євген Зуб у своєму Telegram-каналі.

На кадрах видно, як троє підлітків у вагоні метро п’ють горілку з пляшки, запиваючи алкоголь кока-колою. Те, що відбувалося, вони знімали на відео.

Як повідомяє KHARKIV Today, у "Харківському метрополітені" повідомили, що дізналися про інцидент з опублікованого відео.

"Скарга від пасажирів не надходило. Побачили самі інформацію в соцмережах. З'ясовуватимемо подробиці", — розповів речник харківської підземки Олексій Бітнер.

У поліції на інцидент також не відреагували.

У метро Харкова підлітки розпивали горілку просто у вагоні

Недавно у Харкові стався схожий інцидент — четверо підлітків курили у метро. Згодом юних хуліганів розшукали. Ними виявилися учні спортколеджу

Нагадаємо, що у Кривому Розі фанати місцевого блогера під час концерту вилізли на Ханукію та запалили смолоскип.

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