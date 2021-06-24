Розплавило кабелі: спека у Чернігівській області залишила без електроенегрії 21 тисячу споживачів

Розплавило кабелі: спека у Чернігівській області залишила без електроенегрії 21 тисячу споживачів

Аварійна бригада працювала до ночі, аби налагодити електропостачання.

У середу, 23 червня, аномальна спека призвела до аварійного відключення електроенергії в Чернігівській області. Так майже 21 тисяча споживачів залишилися без світла.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на прессекретарку АТ "Чернігівобленерго".

У цей день панувала 35-градусна спека, а вночі температура спала до 20°С. Така погода і стала причиною пошкодження кабельних мереж.

"Відімкнення виникли через пошкодження кінцевих кабельних муфт після потрапляння вологи через розплавлення і витікання бітумної маси", –пояснили в АТ "Чернігівобленерго".

Аварійна бригада ліквідовувала пошкодження до 00:30 24 червня. Тож електропостачання вже налагоджене.

Нагадаємо, у Рівненській області фіксують температурні рекорди. Через небувалу спеку там нині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

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