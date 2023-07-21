Розпочалася процедура націоналізації "Сенс Банку": деталі

Націоналізація фінустанови не має вплинути на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами.

У п'ятницю, 21 липня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що передбачає націоналізацію "Сенс Банку". Йдеться про колишній "Альфа-банк України", власниками якого є підсанкційні особи.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

"Процедуру націоналізації банку, зокрема призначення нового керівництва, буде забезпечено у найкоротші терміни для його безперебійної роботи. Після закінчення дії воєнного стану мінфін здійснить залучення інвесторів для продажу АТ "Сенс Банк", – зазначили у міністерстві.

Націоналізація відбувається в інтересах клієнтів

Ключова мета – забезпечити подальшу стабільну роботу, захист інтересів вкладників й інших кредиторів банку через застосування до власників санкцій, а також запобігти негативним наслідкам на фінансовому ринку. Відомо, що кінцевими власниками банку є підсанкційні громадяни РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, РФ і Латвії Пьотр Авен та РФ Андрій Косогов.

Зазначається, що Україна в особі міністерства фінансів придбає у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції "Сенс Банку" у повному обсязі. Ціна купівлі – одна гривня. Крім того, Мінфін стане органом управління корпоративними правами за акціями банку, що належать державі.

Раніше фінустанова була визначена системно важливим банком України. Він є критично необхідний для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 липня сума можливого відшкодування вкладів становить 44,3 мільйона гривень.

Напередодні стало відомо, що НБУ виводить "Сенс Банк" з ринку. Відповідне звернення подали до Кабміну. Втім, акціонери намагалися оскаржити рішення.

Читайте також: