Розпочалися переговори про безпекову угоду з іще однією країною

Україна проводить такі переговори загалом із 8 державами: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС.

Україна розпочала переговори з Латвією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомили на сайті президента України.

Українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До складу делегації також увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тощо.

У четвер, 14 березня, переговори проводив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

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Сторони окреслили зміст угоди, її ключові елементи й тематичні блоки. Було узгоджено графік подальших переговорів.

Україна проводить такі переговори загалом із 8 державами: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС.

Наразі підписано 7 безпекових угод - з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.

“Завданням України залишається, щоб кожна така угода зміцнювала нашу державу, наближала перемогу та додавала сили міжнародному праву й правопорядку”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сенат Франції підтримав переважною більшістю голосів угоду про безпеку з Україною.

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