"Розпочати можна вже завтра": Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ

Росія може припинити війну вже завтра, якщо сяде за стіл перемовин та вийде з тимчасово захоплених територій.

Про це на підсумковій пресконференції на Саміті миру сказав президент Володимир Зеленський.

“Щодо Росії я вже детально казав. Росія може вже завтра розпочати з нами переговори. Не чекаючи нічого. Якщо вона вийде з наших законних територій. Якщо буде повага до статуту ООН”, - наголосив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, що Медведчук закликає РФ окупувати Одесу, якщо Україна не погодиться на "мирний план" Путіна.

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