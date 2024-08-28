Процес пішов: ексголова Верховного суду Князєв відповідає перед судом за багатомільйонний хабар

Суддю підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 2,7 млн доларів.

У середу, 28 серпня, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи стосовно колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У судовому засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт, після чого сторони виступили зі вступними промовами.

Також суд розпочав дослідження матеріалів, наданих стороною обвинувачення.

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Після цього у судовому процесі було оголошено перерву до понеділка, 9 вересня. Того дня о 10 ранку судове засідання буде продовжене.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Всеволод Князєв попався на хабарі у 2,7 млн доларів від людей, що виступали за рішення суду на користь співвласника фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.

У січні 2024 року за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу 18,168 млн гривень, тож він вийшов з-під варти. У травні цього ж року ​з Князєва зняли електронний браслет, бо в нього "по шість годин немає світла". У липні Князєва зупинили у Закарпатській області за кількасот метрів від державного кордону з Румунією, однак відпустили після перевірки документів.

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